Ceará e Flamengo fora de campo: torcidas se unem para realizar doação de sangue e medula

Se dentro de campo Ceará e Flamengo vão disputar três pontos no Brasileirão, fora dele os times já ganharam o jogo. Torcedores dos dois clubes vão se reunir para realizar doação de sangue nesta sexta-feira (13). O encontro será em seis cidades do estado: Fortaleza, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral.

O evento chamado "Consulados Sangue Bom" é organizado pelo Fla Medula, Consulado Alvinegro e Ceará 2000. Todos projetos oficiais ligados aos clubes.

Com a proximidade do duelo entre os times, André Teixeira contatou os alvinegros e fez o convite. Representante da Fla Medula, que tem sede em Fortaleza, ele é cadastrado no Hemoce desde 2011 e em 2013 pôde doar medula.

Legenda: Francisco Belchior (gerente dos consulados), Ana Cláudia Dias (assistente social) e Marcus Vinícius (presidente do Projeto Ceará 2000) Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

“Em 2016 conheci o receptor, foi uma das maiores emoções da minha vida. Como trabalho com oncologia, percebi que muitas pessoas estavam na fila angustiadas atrás de um doador compatível. Sem contar que muitas ficam na espera de um doador de sangue por conta de tratamento. Então, a gente vai tentar unir as torcidas em prol de ajudar a salvar vidas, já que os estoques de sangue estão em estado crítico”, disse o torcedor do time da Gávea.

O alvinegro Francisco Belchior ressalta a importância da união entre as torcidas para a ação. Ele é gerente dos 235 consulados do Ceará espalhados pelo Brasil.

“A gente consegue articular essa doação na capital e no interior. Amanhã será o evento de lançamento, mas as doações vão perdurar durante toda a próxima semana nos hemocentros. Além de proporcionar essa unidade das torcidas, tirando um pouco essa visão de rivalidade fora de campo, o importante é fazer o bem seja a quem for. Estamos pensando em ações com outras torcidas que virão nos visitar também. Uma série de ações para unir o futebol à ação social”, conta o torcedor.

Cerca de 40 pessoas devem participar do lançamento do Consulados Sangue Bom, no Hemoce da Avenida José Bastos, na capital. A ação será entre 8 às 10 horas, mas as doações serão recebidas durante todo o dia em vários postos pelo estado.

“A gente vai fazer essa ação juntando as torcidas para que a gente possa somar forças e acabar com essa questão de rivalidade, e mostrar para as pessoas que a gente pode sim, juntos, ajudar a salvar vidas. Amanhã vai ser um dia especial para mim. Estou até emocionado. Meu filho, Bruno, disse que assim que completasse 18 anos ia se cadastrar como doador de medula óssea. Amanhã vou levá-lo, com minha esposa, ele vai doar sangue e fazer o cadastro”, revelou André.

Os organizadores lembram a importância de informar que a doação será feita pela campanha do Consulados Sangue Bom, para o número de doações serem contabilizadas. Além disso, convocam doadores a fotografar, postar e marcar os times. Doar sangue e medula é um chute certeiro. Participe.

Ceará e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), em jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão.



VEJA LISTA DOS LOCAIS DE DOAÇÃO

Hemoce Fortaleza - Avenida José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo

Hemoce Iguatu - Rua Edilson de Melo, S/N - Vila Centenário

Hemoce Juazeiro do Norte - R. Beata Maria de Araújo, 30 - Romeirão

Hemoce Quixadá - Av. Francisco Pinheiro de Almeida, 2340 - Planalto Universitário

Hemoce Sobral - Rua José Maria Alverne, 383 - Bairro Centro - Centro