Ceará x Flamengo: confira onde comprar ingressos e os valores para o jogo na Arena Castelão

O Ceará enfrenta o Flamengo no próximo sábado (14), às 16h30, na Arena Castelão, pela Série A de 2022. A venda dos ingressos para o confronto começou na sexta-feira (6) e segue até o dia do jogo.

A comercialização é virtual apenas para a torcida do Ceará e nas lojas oficiais do Vovô para todos os públicos. Os preços variam entre R$ 120 e R$ 280.

O torcedor também pode comprar os bilhetes no estádio, na bilheteria B1. De segunda a sábado, no entre 9h e 17h, enquanto no domingo, a operação será entre 9h e 14h, já na data da partida.

Confira os valores dos ingressos e os setores

Torcida do Ceará

Superior Central: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia).

Superior (Norte e Sul): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia).

Inferior (Norte e Sul): R$ 140,00 (Inteira) / R$ 70,00 (Meia).

Inferior Central (Bossa nova): R$ 140,00 (Inteira) / R$ 70,00 (Meia).

Especial: R$140,00 (Inteira) / R$70,00 (Meia).

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia).

Torcida do Flamengo

Superior Sul: R$120,00 (Inteira) / R$60,00 (Meia).

Inferior Sul: R$140,00 (Inteira) / R$70,00 (Meia).

Pontos de venda

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h

Arena Castelão (Bilheteria B1) - 9h às 17h (seg a sáb) e 9h às 14h (dom).