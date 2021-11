Ceará viaja para enfrentar o Flamengo com Messias e sem Vina; veja lista de desfalques

O Ceará já embarcou para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Flamengo, às 20 horas desta terça-feira (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra seguiu viagem no início da tarde desta segunda-feira (29) e com retorno e desfalques na lista de jogadores.

O principal retorno fica por conta do zagueiro Messias. Ele desfalcou o Vovô contra o Corinthians por conta de um trauma na face no treino de preparação para a partida, na quarta-feira (24), que precisou de sutura na região da boca. Agora, ele já foi relacionado e deverá ser titular.

Desfalques

Por outro lado, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com jogadores importantes. A principal ausência é do meia Vina. Grande destaque do time nos últimos jogos e artilheiro do Ceará na temporada e no Brasileirão, ele deixou o gramado contra o Corinthians sentindo dores musculares e com isso está fora da partida.

O camisa 29 sequer viajou com a delegação alvinegra e o Departamento Médico realiza tratamento intensivo para que ele possa voltar a ser relacionado no fim de semana. O Vovô enfrenta o América-MG no próximo domingo (5), às 19 horas, na Arena Castelão.

Legenda: Vina foi o grande destaque do Ceará na goleada histórica diante do Fortaleza na Série A Foto: Kid Júnior / SVM

Além de Vina, o lateral-direito Gabriel Dias é outra baixa. Ele teve lesão no joelho esquerdo, segue em tratamento fisioterápico e ainda não tem previsão de retorno.

O atacante Erick, que segue tratando intensivamente edema muscular na coxa direita, também não viajou.

O Ceará deve ir a campo com João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho e Marlon; Lima, Mendoza e Jael (Yony González).