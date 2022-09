Ceará tenta quebrar tabu de 12 anos na Série A contra o São Paulo; veja retrospecto

A equipe de Lucho González visa quebrar mais um tabu na Série A do Campeonato Brasileiro, após a vitória contra o Santos. Diante do São Paulo, no domingo (18), o Ceará tem como objetivo voltar a vencer o Tricolor Paulista na competição nacional após 12 anos. A última vitória aconteceu em 24 de outubro de 2010, com gols de Diego Sacoman e Magno Alves.

Desde então, Ceará e São Paulo se enfrentaram em 11 oportunidades na Série A, com quatro vitórias do São Paulo e sete empates. Dos últimos seis confrontos na elite, as partidas terminaram com igualdade no placar.

Embalado por 30 mil pessoas na Arena Castelão, a partida será disputada às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TV Verdes Mares.

VEJA RETROSPECTO DE CEARÁ X SÃO PAULO DESDE 2011 PELA COMPETIÇÃO NACIONAL

Ceará 0 x 2 São Paulo (Brasileirão 2011)

São Paulo 4 x 0 Ceará (Brasileirão 2011)

Ceará 0 x 0 São Paulo (Brasileirão 2018)

São Paulo 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2018)

São Paulo 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2019)

Ceará 1 x 1 São Paulo (Brasileirão 2019)

Ceará 1 x 1 São Paulo (Brasileirão 2020)

São Paulo 1 x 1 Ceará (Brasileirão 2020)

Ceará 1 x 1 São Paulo (Brasileirão 2021)

São Paulo 1 x 1 Ceará (Brasileirão 2021)

São Paulo 2 x 2 Ceará (Brasileirão 2022)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil