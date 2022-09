Ceará x São Paulo: 30 mil torcedores já estão confirmados para a partida

O Ceará divulgou, nesta quarta-feira (14), em suas redes sociais, que mais de 30 mil torcedores estão confirmados para o confronto diante do São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. O número anunciado reflete os check-ins e os ingressos vendidos para o duelo que acontece no próximo domingo (18), às 16h, na Arena Castelão.

Embalado depois de vencer o Santos por 2 a 1 na última rodada, o Ceará espera bom público, mais uma vez, para empurrar o time à vitória.

A energia que vem das arquibancas é fundamental para o rendimento da equipe dentro de campo. A observação foi levada em conta por Lucho González, em coletiva depois do confronto diante do Santos.

Lucho González treinador do Ceará "Você se contagia com a torcida. Quando a nossa torcida vê a entrega do time no domingo [no empate contra o Flamengo] e a postura da equipe em si, é isso que eles querem. O que eu espero é que continuem apoiando da forma que nos apoiaram, que façam um papel muito importante para este final de temporada", destaca o comandante argentino.

Com a vitória na última rodada, o Ceará pulou uma posição na tabela e ocupa agora a 14ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos. O Vozão encara o São Paulo, que tem a mesma pontuação, mas possui dois gols a mais na competição e ocupa a 13ª posição.

PROMOÇÃO PARA SÓCIO

O torcedor alvinegro que quiser acompanhar o confronto diante do São Paulo, pode encontrar ingressos a partir de R$ 20. O clube fez promoção especial para atrair a torcida, com desconto de até 50% para acompanhantes de sócio-torcedor que for para a Superior Norte.

CONFIRA OS VALORES:

Superior Norte: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Inferior Norte e Sul: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Superior Central: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Inferior Central: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Especial: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Premium: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia)

