Ceará tem uma das maiores invencibilidades entre times das Séries A e B; confira lista

O Ceará não perde há dez jogos e está entre os times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro com maior sequência de invencibilidade. O Vovô tem hoje a oitava maior sequência de jogos sem perder, considerando as equipes que disputarão as duas principais divisões do futebol brasileiro.

CONFIRA A LISTA DAS DEZ MAIORES INVENCIBILIDADES

Grêmio - 18 jogos (6 no fim de 2022 e 12 em 2023) Athletico-PR - 14 jogos (2 no fim de 2022 e 12 em 2023) CRB - 14 jogos Palmeiras - 13 jogos Goiás - 13 jogos Atlético-MG - 12 jogos (2 no fim de 2022 e 10 em 2023) América-MG - 10 (1 no fim de 2022 e 9 em 2023) Ceará - 10 jogos Ponte Preta - 9 jogos Atlético-GO e Criciúma - 6 jogos

A última derrota sofrida pelo Ceará aconteceu no segundo jogo da temporada 2023, no dia 22 de janeiro. Naquela ocasião, a equipe comandada pelo treinador paraguaio Gustavo Morínigo foi derrotada por 3 a 0 pelo Ferroviário, em duelo válido pela Copa do Nordeste. Desde então, o Vovô venceu oito jogos e empatou outros dois.

Em relação às equipes nordestinas que disputarão as duas principais divisões do futebol brasileiro em 2023, o Ceará é o time que possui a segunda maior invencibilidade. À sua frente está apenas o CRB, de Alagoas. A equipe alagoana está invicta há 14 jogos. Ceará e CRB chegaram a se enfrentar nesta temporada: o jogo terminou empatado em 1 a 1.