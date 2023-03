Ceará embarca para Salvador sem nove titulares e com retorno; veja relacionados

O Ceará embarcou para Salvador (BA) no início da tarde desta terça-feira (7) sem muitos titulares. Richard, Warley, David Ricardo, Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Erick, Janderson e Vitor Gabriel, que foram titulares diante do Fortaleza, no último domingo (5), foram poupados por Gustavo Morínigo e não embarcaram com o restante da delegação.

Por outro lado, o Vovô terá um retorno para o duelo diante do Vitória, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O lateral-direito Michel Macedo, que estava no Departamento Médico, está recuperado de uma lesão na coxa direita. O jogador de 33 anos disputou apenas uma partida nesta temporada, diante do Guarani de Juazeiro, na primeira rodada do Cearense.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Aguilar e André Luiz

: Aguilar e André Luiz Zagueiros : Tiago Pagnussat, Jefferson e Gabriel Lacerda

: Tiago Pagnussat, Jefferson e Gabriel Lacerda Laterais : Michel Macêdo, Igor Inocêncio, Willian Formiga e Danilo Barcelos

: Michel Macêdo, Igor Inocêncio, Willian Formiga e Danilo Barcelos Volantes : Caíque Gonçalves, Willian Maranhão e Geovane

: Caíque Gonçalves, Willian Maranhão e Geovane Meias : Jean Carlos, Chay, Léo Rafael e Pedro Lucas

: Jean Carlos, Chay, Léo Rafael e Pedro Lucas Atacantes: Álvaro, Luvannor, Caio Rafael e Hygor Cléber

O zagueiro Luiz Otávio, machucado, segue no Departamento Médico em fase de condicionamento físico com preparadores e fisioterapeutas. A equipe comandada por Gustavo Morínigo entra em campo nesta quarta-feira (8), pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2023. O Vovô encara o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador (BA), às 21h30.