Vina revela momento crucial para saída do Ceará: 'Ali pra mim, me derrotou'

O meia Vina, emprestado para o Grêmio junto ao Ceará, comentou pela primeira vez desde que saiu do alvinegro sobre o que motivou a mudança em sua carreira. Em podcast transmitido ao vivo no Youtube, o jogador destacou o episódio que foi crucial na decisão de ir embora.

"Eu ainda tentei continuar, mas no último jogo que eu joguei lá, contra o Maracanã, eu saí muito vaiado. A gente tinha acabado de tomar um gol e já fui substituído. Ali pra mim, me derrotou, ouvir tudo que eu ouvi...", disse o jogador.

Vina ainda expôs outros motivos que pesaram na hora de decidir sobre a saída, o desejo de atuar no time de Renato Gaúcho e a consequência da pressão sofrida no Ceará.

"Grande oportunidade na minha carreira, vontade de trabalhar com o Renato, vontade de ta aqui. Questão do clube, lá do Ceará, era bom também eu sair. E, principalmente, minha saúde mental. Porque chegou um momento que a pressão em mim, de tudo, que eu absorvi, era tão grande que eu já não cosnseguia mais conter sozinho. As pessoas que estavam próximas a mim já estavam sofrendo", falou Vina.

NA TEMPORADA PASSADA

Vina ainda aproveitou a oportunidade para falar sobre a fase que vivia o Ceará e a situação que a torcida alvinegra estava após duas eliminações (Cearense e Copa do Nordeste) e o rebaixamento na temporada passada.

"Como foi um ano muito ruim, com duas eliminações precoces, a Sul-Americana, acho que o pico de felicidade do ano só. O torcedor abraçou e mesmo assim a gente fraquejou nas penalidades. E a queda foi a pior. Aí vem a questão da rivalidade, isso que é o pior, isso que torna ainda mais pesado para nós, jogadores, e para o torcedor. O rival estava na lanterna, os caras foram para a pré Liberta e a gente cai... A gente sabe, eu sei que a gente não tinha time", encerrou Vina.

O jogador fez sua última partida pelo Ceará contra o Maracanã, no dia 28 de janeiro pelo Campeonato Cearense, foi anunciado pelo Grêmio no dia 11 de fevereiro e no dia 18 fez sua estreia. Em quatro jogos vestindo a camisa do tricolor gaúcho, Vina já soma dois gols, sendo um deles contra o Internacional.

ASSISTA O PODCAST