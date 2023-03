Quarteto ofensivo é responsável por 60% dos gols do Ceará em 2023

O Ceará vive ótimo momento em 2023. Em 12 jogos, tem apenas uma derrota e acumula dez partidas de invencibilidade, com dois empates e oito vitórias no período (inclusive ganhou duas vezes do rival Fortaleza). E estes resultados passam muito pelo excelente desempenho do quarteto ofensivo, responsável por 60% dos gols do time no ano.

Não demorou muito para que Guilherme Castilho, Erick, Janderson e Vitor Gabriel se transformassem em titulares absolutos na equipe do técnico Gustavo Morínigo.

Juntos, eles marcaram 18 do total de 30 gols que o Ceará fez em 2023.

Castilho é o artilheiro do Alvinegro, com seis gols, seguido por Erick (5 gols) e Vitor Gabriel (4 gols). Outro titular, o atacante Janderson já balançou as redes adversárias 3 vezes.

Assistências

Legenda: Erick é vice artilheiro e líder em assistências do Ceará no ano Foto: Thiago Gadelha/SVM

O quarteto ofensivo tem se destacando não apenas com balançando as redes, mas também com assistências. Erick lidera o quesito no elenco, com seis passes para gols, seguido por Vitor Gabriel (3) e Janderson (2).

Desafio

Contra o Vitória, às 21h30min desta quarta-feira (8), o Ceará tem o desafio de superar a ausência do quarteto decisivo. Os jogadores foram poupados pelo técnico Gustavo Morínigo e sequer viajaram para Salvador.

Oportunidade

Legenda: Jean Carlos terá oportunidade como titular Foto: Kid Júnior / SVM

Por outro lado, é a chance para que outros atletas possam mostrar serviço. Um dos que vem aproveitando os minutos em campo é Jean Carlos, que já tem quatro gols no ano e será titular contra o Rubro-Negro baiano.