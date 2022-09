Ceará tem obra do campo sintético 90% concluída na Cidade Vozão; veja imagens

O Ceará Sporting Club está próximo de concluir a construção do gramado sintético na Cidade Vozão, sede das categorias de base, em Itaitinga/CE. As obras estão 90% finalizadas, segundo nota oficial do clube.

Sandro Queiroz Gerente das categorias de base do Ceará “O gramado sintético, além de valorizar o patrimônio do clube, vem para aprimorar os treinamentos dos atletas, tanto profissionais quanto amadores. Nos proporcionará mais qualidade e quantidade de treinos, permitindo descansar a grama natural dos demais campos".

O projeto arquitetônico é composto por campo, arquibancada e paisagismo do passeio. O gramado sintético encontra-se inteiramente instalado, com traves, marcações e telas protetoras. O cenário é de preenchimento com Geocold.

A tecnologia é uma inovação no tratamento térmico de campos sintéticos. Trata-se de uma cobertura que reduz em até 25ºC a temperatura da borracha que compõe o substrato do gramado artificial, ideal para zonas equatoriais.

Projeto do campo sintético na Cidade Vozão

Legenda: O campo sintético será utilizado por profissionais e atletas da base Foto: reprodução / Ceará

Legenda: O projeto do campo sintético na Cidade Vozão tem um ambiente com paisagem Foto: reprodução / Ceará

Legenda: Uma espaço para assistir aos jogos também faz parte do projeto do campo sintético do Ceará Foto: reprodução / Ceará

Próximo passo

Em outubro, as arquibancadas serão montadas. Com três patamares, serão dois lances de assentos, ambos na lateral norte do gramado. Entre as duas estruturas, as áreas técnicas com escadas para acesso das equipes completam o contorno da área. A previsão para entrega e inauguração é novembro. A obra foi parte do contrato de patrocínio assinado em maio de 2021.

Sandro Queiroz Gerente das categorias de base do Ceará “O campo nos permitirá realizar treinos em períodos críticos do ano, na quadra chuvosa do nosso estado, quando os gramados sofrem com a drenagem. Ele será de grande valor, também, para a realização de torneios de base, será uma versão reduzida do nosso estádio Franzé Moraes, com medidas oficiais. Por fim, nos permitirá treinar para duelos importantes fora de casa".

Vale ressaltar que o técnico argentino Lucho González, hoje no profissional, gostou das instalações da Cidade Vozão e conduziu uma atividade no local. O plano é ocupar a base uma vez por semana.