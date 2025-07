Ceará tem dez jogadores com contratos perto do fim; veja lista

O Ceará tem dez jogadores com contrato perto do fim. Pelo menos quatro deles são peças recorrentes nas escalações do técnico Léo Condé (Fernando Miguel, Lucas Mugni, Lourenço e Aylon). Com a proximidade da próxima janela de transferências, que tem início no dia 10 de julho, o clube deve anunciar algumas renovações.

Presidente do Alvinegro, João Paulo Silva comentou em entrevista ao Jogada 1º Tempo sobre o interesse em seguir com o meia Lucas Mugni, homem de confiança de Léo Condé no meio-campo. O atleta tem sido cobiçado por outras equipes desde o início da temporada. Ele já atuou em 26 partidas com a camisa do Alvinegro, com três gols e oito assistências.

Outro nome recorrente em campo é Aylon. O atleta de 33 anos disputou 21 partidas em 2025 e marcou quatro gols. Em 2024, ele foi vice-artilheiro da equipe e deu três assistências.

Quem também deve permanecer é Fernando Miguel. Após um tempo lesionado, o goleiro voltou a ganhar espaço após o afastamento de Bruno Ferreira, que sofreu um trauma na região do quadril no mês de abril, quando o Vovô enfrentou o Vasco pelo Brasileiro. Desde então, o experiente goleiro de 40 anos assumiu o posto e tem correspondido às expectativas.

Ramon Menezes, Gabriel Lacerda, João Victor e Bruno Tubarão têm tido pouco espaço na equipe. Assim como Recalde, que deve deixar em breve o grupo. Luiz Otávio segue em recuperação no Departamento Médico. Como os contratos de todos esses jogadores encerram em 2025, eles já podem assinar pré-contratos com outros clubes.

Em entrevista ao Jogada, Lucas Drubscky, executivo de futebol, afirmou: “Não é porque o contrato do atleta está acabando que o Ceará vai renovar”. O clube faz avaliações diárias sobre adaptação e desempenho de cada atleta no elenco.

O Ceará volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Sport em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Fernando Miguel (goleiro) - 13 jogos

Ramon Menezes (zagueiro) - 10 jogos

Gabriel Lacerda (zagueiro) - 0 jogos

Luiz Otávio (zagueiro) - 0 jogos

Lucas Mugni (meia) - 26 jogos

Lourenço (meia) - 28 jogos

Recalde (meia) - 5 jogos

Bruno Tubarão (atacante e lateral) - 4 jogos

João Victor (atacante) - 6 jogos

Aylon (atacante) - 21 jogos