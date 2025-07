Ceará repudia uso de sinalizadores pela torcida do Corinthians no Castelão e pede punição ao clube

O Ceará Sporting Club emitiu comunicado oficial e repudiou o comportamento da torcida do Corinthians durante o jogo da Série A na Arena Castelão, nesta quarta-feira (16). Na ocasião, parte dos torcedores usou sinalizadores e rojões dentro do estádio, “colocando em risco a segurança de todos os presentes e manchando a imagem do espetáculo esportivo”, conforme ressaltou o trecho do comunicado alvinegro.

“Imediatamente após os fatos, o Ceará esteve representado por seu Departamento Jurídico, na pessoa de seu diretor Fred Bandeira, e juntamente com a equipe de operação de jogos se dirigiram às autoridades competentes, tanto na Delegacia de Polícia quanto no Juizado Especial, com o objetivo de garantir que os responsáveis fossem identificados e responsabilizados”, informou o Vovô.

Legenda: Após o uso de sinalizadores, a Arena Castelão informou que o artifício é proibido no estádio Foto: reprodução / SVM

Como resultado da operação, 41 torcedores foram detidos e irão responder judicialmente pelas condutas, conforme previsto na legislação vigente. Além disso, a diretoria do Ceará “entende que os atos praticados devem ter consequências não apenas individuais, mas também institucionais. Por isso, solicitará formalmente à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que avalie eventuais responsabilidades do Sport Club Corinthians Paulista e da arbitragem, cujas ações devem ser objeto de análise à luz do Código Brasileiro de Justiça Desportiva”.

A situação ocorreu no fim do 2º tempo, quando o Corinthians já vencia a partida por 1 a 0, com gol de Talles Magno. Apesar da fumaça, o jogo não foi paralisado pela arbitragem.