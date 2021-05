Ceará joga contra o Náutico pela Série A2 do Futebol Feminino; veja tudo sobre a partida

Com 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Ceará volta a campo às 15 horas deste sábado, (29), no Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, diante do Náutico.

Com seis pontos na tabela de classificação, as Meninas do Vozão ocupam a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Botafogo/PB, sendo superadas somente pelo saldo de gols da equipe paraibana.

Se o Vozão venceu os seus dois primeiros jogos (contra América/RN por 5 a 0 e UDA por 3 a 1), o Náutico foi superado por UD/AL e Botafogo/PB.

Regulamento

Na 1ª fase os clubes se enfrentam em turno único, dentro de cada grupo.

Após o término da 1ª fase estarão classificados para a fase seguinte os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados.

O Ceará está no Grupo C com Botafogo-PB, América - RN, Náutico, Uda-AL e Santos Dumont-SE.

