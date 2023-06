Ceará informa a rescisão de contrato do atacante Luvannor

Na noite desta terça-feira (27), o Ceará comunicou que o atacante Luvannor não faz mais parte do seu elenco para a sequência da temporada. De acordo com nota lançada pelo Alvinegro de Porangabuçu, a decisão foi tomada em comum acordo entre ambas as partes.

O Ceará S.C informa que, após decisão em comum acordo, o atacante Luvannor não faz mais parte do elenco alvinegro. O Clube agradece pelo período do atleta em Porangabuçu, deseja sucesso e boa sorte em sua carreira. — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) June 27, 2023

Luvannor chegou ao Ceará no fim de 2022, após ser campeão da Série B pelo Cruzeiro, mas teve uma passagem cercada por situações inusitadas e polêmicas. A mais recente delas foi após o a vitória do Ceará sobre o Atlético-GO, quando o atacante ironizou nas redes sociais por não ter sido utilizado. O atleta deixa o Vozão com 24 partidas disputadas, três gols marcados e uma assistência concedida.