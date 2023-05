Luvannor vibra com título do Ceará no Nordestão e brinca: 'vou poder ir ao shopping com a família'

O Ceará chegou ao tricampeonato da Copa do Nordeste ao vencer o Sport nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Atacante do Alvinegro, Luvannor comemorou o título em uma live e brincou com a vitória.

"Graças a Deus eu vou poder sair na rua! Graças a Deus eu vou poder ir ao shopping com a família! Liberdade!", disse o jogador durante live realizada em seu perfil no Instagram durante a comemoração, ainda no campo.

O jogador marcou um dos gols na cobrança de pênaltis que garantiu a vitória e o terceiro título do Alvinegro no Nordestão.

