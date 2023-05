Polícia lança gás em Luvannor durante comemoração do título do Ceará na Copa do Nordeste; veja vídeo

Atacante do Ceará, Luvannor comemorou bastante o título de Campeão do Nordeste diante do Sport, na Ilha do Retiro. Ainda em campo, o jogador aproximou-se do alambrado para celebrar com a torcida e acabou sendo alvo do gás de pimenta da polícia local.

O atleta de 32 anos correu para celebrar o momento com a torcida Alvinegra, que acompanhou o jogo do setor de visitantes. Um policial se aproximou do alambrado e lançou gás de pimenta no jogador.

Em seguida, ao perceber a aproximação do agente da polícia, o camisa 90 pediu calma. No entanto, além dele, torcedores também foram atingidos pelo gás tóxico.

Nas redes sociais, a cena foi repudiada por vários torcedores de diferentes times. A torcida do Sport também se manifestou contrária a ação da PM. No twitter, vídeos do momento foram compartilhados e logo viralizaram. Confira abaixo um deles:

Luvannor chegou a passar mal e foi ajudado por funcionários do Alvinegro. Mas logo se recuperou e seguiu a comemoração pelo título. Com o tricampeonato do Nordestão, o Ceará vai receber mais de R$ 6 milhões em premiações.

A equipe comandada por Eduardo Barroca volta a campo neste domingo (7), às 11h (de Brasília). A equipe enfrenta a Ponte Preta em jogo da Série B do Brasileirão.