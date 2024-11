Ceará finaliza preparação para jogo contra o Botafogo-SP; veja provável escalação

O elenco do Ceará treinou na manhã desta segunda-feira (11) em Indaiatuba (SP), finalizando a preparação para a partida contra o Botafogo-SP, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Em caso de vitória, o Vovô entra no G-4 da competição.

Para esta partida, o técnico Léo Condé terá dois desfalques importantes no setor de meio-campo. Lourenço está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não embarcou, assim como Jorge Recalde, que também não seguiu viagem com o grupo.

A provável escalação do Vovô para esta partida deve ser: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

O Ceará está atualmente na quinta colocação da Série B do Brasileirão 2024, com 57 pontos em 35 rodadas. Já o Botafogo-SP está na 14ª posição, com 42 pontos. A bola rola no estádio Santa Cruz, às 21h30.