Ceará faz último treino antes de embarque para duelo contra o Náutico nesta terça; veja programação

O Ceará finaliza a preparação para o duelo contra o Náutico nesta terça-feira (13) e embarca para Recife logo após as atividades, no período da tarde. Em Porangabuçu, o time comandado por Vagner Mancini seguiu os trabalhos durante o Carnaval para o duelo pela Copa do Nordeste.

Os atletas que atuaram durante mais de 45 minutos no empate contra o Altos-PI fizeram trabalho regenerativo nesta segunda-feira. O restante do grupo fez aquecimento com bola, depois trabalho tático e finalizou com atividade em campo reduzido.

A equipe realiza o último treino às 14h desta terça-feira. Em seguida, por volta das 16h20, o grupo chega ao aeroporto para o embarque. O time enfrenta o Náutico em jogo da terceira rodada do Nordestão. A partida será nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília).