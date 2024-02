A escalação do Ceará para enfrentar o Náutico na Copa do Nordeste; veja provável time

O Ceará vai usar uma escalação reserva contra o Náutico, nesta quarta-feira (14), às 21h30, nos Aflitos, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A estratégia é simples: descansar os titulares para o fim de semana, quando tem pela frente o Clássico-Rei do Campeonato Cearense.

Por isso, a formação deve ser próxima da utilizada na vitória contra Juazeirense-BA, na estreia do Nordestão: Richard; Lucas Ribeiro, David Ricardo e Jonathan; Janderson, Guilherme Castilho, Richardson, Bruninho e Paulo Victor; Saulo e Barceló. Na ocasião, o Vovô foi a campo no 3-5-2.

O dilema do técnico Vagner Mancini é a performance e o meio-campo. A equipe principal não fez uma boa exibição no empate com o Altos-PI em 1 a 1, na Arena Castelão, e ligou o alerta também na parte defensiva.

Legenda: Destaque do Ceará no início de 2024, Erick Pulga deve ser poupado contra o Náutico Foto: Kid Júnior / SVM

Os volantes Richardson e Guilherme Castilho foram acionados devido às ausências de Lourenço (fadiga muscular) e Lucas Mugni (lesão muscular na parte anterior da coxa direita), ampliando o desgaste físico. Na parte defensiva, Lucas Ribeiro foi acionado e se comportou mal nos confrontos.

A igualdade não trouxe a tranquilidade necessária no Grupo A do Nordestão, apesar da manutenção no G-4, e atrapalha a projeção, mas não deve interferir no planejamento da comissão técnica. Para esse clássico regional, o melhor caminho é dar rodagem ao time e preservar outros jogadores.

Uma possível escalação, respeitando também a formação 4-3-3, diante das peças disponíveis, teria: Richard; Jotavê, Jonathan, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Jean Irmer e Bruninho; Janderson, Barceló e Saulo. Assim, teria um time físico, defensivo e pronto para transição.

Na temporada de 2024, o Ceará disputou cinco jogos até agora, entre Estadual e Nordestão. O time soma seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. Tudo entra na análise, mas é fato: o grande desafio do Vovô nesses primeiros jogos é o Fortaleza, e o foco deve ser esse compromisso.