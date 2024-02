Náutico x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo às 21h30, desta quarta-feira (14), para enfrentar o Náutico, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Invicto na temporada, o Alvinegro vai com time alternativo encarar o Alvirrubro pernambucano. O confronto acontece no estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco.

O time de Vagner Mancini vem de empate amargo em 1 a 1 contra o Altos-PI, dentro de casa, pela Copa do Nordeste. O resultado deixou a equipe na quarta posição, com quatro pontos no grupo A da competição regional. Diante do Timbu, o técnico deve utilizar o “time alternativo” que jogou contra a Juazeirense.

Do lado pernambucano, o Náutico bateu o Maranhão por 2 a 1, no final de semana, fora de casa. A vitória fez o time conquistar os primeiros pontos na competição, já que a estreia foi com derrota para o Botafogo-PB, e saltar para a primeira colocação no grupo B do Nordestão.

O confronto será transmitido pela rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DÚVIDAS E MEXIDAS NO VOZÃO

Para o clássico desta noite, nos Aflitos, o técnico Vagner Mancini utilizará o time alternativo. A estratégia será a mesma do jogo contra a Juazeirense, quando o Vozão foi sem os “titulares” para o confronto inicial da Copa do Nordeste. Boa parte da equipe que enfrentou o Altos-PI ficou na capital cearense na preparação para o clássico-rei do próximo sábado, pelo Campeonato Cearense.

A tática de fazer rodízio no elenco alvinegro foi pontuada depois de golear o Atlético Cearense por 6 a 0, pelo estadual. O time titular atuou contra Caucaia e Altos-PI, enquanto os reservas enfrentaram a Juazeirense e voltam a campo hoje, contra o Náutico.

Além disso, o Vozão lida com algumas baixas por lesão no Centro de Saúde e Performance da equipe. Ramon Menezes segue no período de transição, Lourenço sentiu fadiga muscular e não atuou no último final de semana, enquanto Lucas Mugni trata lesão na coxa direita.

DE OLHO NO TIMBU

O destaque da equipe é o atacante Paulo Sérgio, que tem quatro gols em seis partidas no ano. Na última rodada, ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Maranhão. Hoje com 34 anos, o atleta passou pelo Fortaleza em 2017. Logo atrás, o colombiano Ray Vanegas tem dois tentos assinalados.

Na zaga, o Timbu tem outro velho conhecido da torcida alencarina: Rafael Vaz. O defensor, de 35 anos, defendeu o Ceará em 2013, quando atuou em 30 partidas e marcou quatro gols. Depois do Vozão, o atleta atuou no Flamengo, Vasco, Goiás e Londrina. No meio de campo, a equipe conta ainda com Marco Antônio, que passou pela base alvinegra.

O técnico Allan Aal chegou ao comando do Náutico em novembro de 2023. Com ele, o Timbu fez nove jogos, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota nesta temporada. O saldo é de 15 gols marcados e 5 sofridos até aqui. O resultado negativo foi na estreia da Copa do Nordeste, quando perdeu para o Botafogo-PB por 1 a 0, nos Aflitos.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Náutico e Ceará já se enfrentaram 40 vezes ao longo da história do duelo até aqui. O equilíbrio marca os confrontos com 15 vitórias para cada lado, além de 10 empates. As equipes voltam ao combate depois de cinco anos.

O último encontro foi pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2019, quando o Náutico venceu e eliminou o Ceará por 2 a 0, na Arena Castelão. Com gol contra do zagueiro Valdo e outro tento assinalado por Thiaguinho, o Timbu avançou de fase naquela ocasião. O goleiro Richard é o único remanescente do Alvinegro naquele jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico: Vagner; Arnaldo, Robson Reis, Matheus Santos e Diego Matos; Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Allan e Leandro Barcia; Júlio César e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Ceará: Richard; Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, Steven e Léo Rafael; Janderson, Saulo Mineiro e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | NÁUTICO X CEARÁ

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife-PE

Data: 14/02/23 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Paulo José Souza Mourão (MA)

Árbitro Assistente 1: Elson Araújo da Silva (MA)

Árbitro Assistente 2: Rafael Costa Pinheiro (MA)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)