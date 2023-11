Ceará estreia no Brasileiro Feminino Sub-17 nesta segunda-feira; veja confrontos

O Ceará estreia no Brasileiro Feminino Sub-17 nesta segunda-feira (13). A equipe enfrenta o São José Esporte Clube a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Osvaldo Faria, em Belo Horizonte (MG). Participam 16 equipes divididas em quatro grupos com quatro times cada. As Alvinegras fazem parte do Grupo A, com Internacional, JC Futebol Clube (AM) e o São José.

Os outros grupos estão divididos dessa forma: Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Santos (Grupo B); Cresspom-DF, Ferroviária, Real Brasília-DF e São Paulo (Grupo C); Bahia, Corinthians, Grêmio e Minas Brasília-DF (Grupo D). A primeira fase da competição vai até 18 de novembro.

RODADA 1

14h - São José Esporte Clube Saf x Ceará

Dia: 13/11 (segunda-feira)

Local: Estádio Osvaldo Faria, em BH

RODADA 2

11h - Ceará x Internacional

Dia: 15/11 (quarta-feira)

Local: Arena Morro das Pedras, em BH

RODADA 3

14h - JC Futebol x Ceará

Dia 17/11 (sexta-feira)

Local: Arena Morro das Pedras, em BH