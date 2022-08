Ceará escalado com 3 alterações importantes para enfrentar São Paulo no Castelão; veja

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (10), às 19h15 (horário de Brasília), contra o São Paulo, no Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para a partida, o técnico Marquinhos Santos promoveu alterações na equipe por motivos técnicos, clínicos e particulares.

Na lateral-direita, Michel Macêdo será titular, já que Nino Paraíba não foi relacionado para o jogo. Para o lugar do volante Richard - liberado da partida após a trágica perda do irmão Ryan na véspera do jogo - entra Guilherme Castilho. Já para o lugar de Cléber, que está no departamento médico, entra Zé Roberto.



ESCALAÇÕES

Ceará:

João Ricardo; Michel Macêdo , Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Guilherme Castilho, Richardson e Vina; Lima, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Marquinhos Santos.

São Paulo:

Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Galoppo, Pablo Maia, Igor Gomes e Reinaldo; Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

O Tricolor está escalado!



⚽️ Ceará x São Paulo

🏟 Arena Castelão

📍 Fortaleza (CE)

⏰ 19h15

🏆 @SudamericanaBR

📺 Conmebol TV

🎙 SPFCtv#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/oaDGgdp6If — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 10, 2022

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil