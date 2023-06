Ceará encaminha contratação do atacante Guilherme Bissoli; veja detalhes

O Ceará está próximo de acertar mais um reforço para 2023. Trata-se do atacante Guilherme Bissoli, que deve ser a 2ª contratação nesta janela de transferências. O jogador está no Athletico-PR e o Diário do Nordeste apurou que as negociações estão perto de um desfecho positivo.

O Ceará já tem um acerto verbal para fechar com o jogador, restando apenas ajustes de detalhes burocráticos e questões contratuais para finalizar as negociações.

A tendência é de resolução em breve para que haja o anúncio oficial.

O centroavante chegou ao Athletico-PR em 2020, quando disputou a Libertadores como titular. Ao todo, foram 31 jogos e nove gols. Em 2021, foi emprestado ao Cruzeiro e depois retornou ao Athletico. Na última temporada, chegou ao Avaí, onde atuou em 32 partidas e marcou 14 gols.

Além dele, o lateral Orejuela foi anunciado como reforço do time. O Ceará volta a campo neste domingo (25), no Castelão, às 15h30 (de Brasília), diante do Sampaio Corrêa. O jogo é válido pela 13ª rodada da Série B.