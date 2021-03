Ceará empata sem gols com o Altos fora de casa

O Ceará entrou em campo pela 3ª rodada da Copa do Nordeste querendo disparar na liderança do Grupo A, mas apenas empatou em 0 a 0 com o Altos, no estádio Albertão, em Teresina (PI).

Com o resultado, o Vovô se mantém provisoriamente na liderança do Grupo A com 5 pontos, já que com o complemento da 3ª rodada pode ser ultrapassado por Treze, 4 de Julho e CRB.

Com o Estadual paralisado após Lockdown em todo Estado do Ceará, o Vovô só volta a jogar no próximo sábado, 20, outra vez pela Copa do Nordeste, contra o Fortaleza às 16 horas no Castelão, no 1º Clássico-Rei do ano.

O jogo

O Ceará entrou em campo com mudanças importantes e um time reforçado. Titulares da campanha da Série A estão de volta, como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Fernando Sobral. Outra novidade foi a estreia do meia Jorginho.

E com uma equipe mais encorpada do que os dois jogos anteriores que fez, empatando com o ABC e vencendo o Vitória, o Ceará dominou a partida como se esperava, mas desperdiçou suas chances.

Chances que apareceram mais no 1º tempo. Vizeu criou a primeira em cabeçada que Marcelo defendeu, e Saulo Mineiro outras duas, carimbando a trave na primeira chance e exigindo defesa do goleiro na segunda.

Mas aos poucos o Altos foi equilibrando o jogo e também levou perigo, com Richard precisando trabalhar, como em finalização de Roger Gaúcho.

Piorou

No 2º tempo, já com Cléber e Jacaré em campo nos lugares de Wescley - outra vez apagado - e Vizeu, o Ceará criou menos no 2º tempo.

Oportunidade de gol mesmo apenas o chute forte de Willian Oliveira para a defesa de Marcelo logo no início.

As demais mudanças de Guto não surtiram efeito, com Rick e Marlon em campo, e o Vovô não criou mais.

Nos minutos finais, o Altos foi mais perigoso e Richard precisou fazer boas defesas para garantir o empate.