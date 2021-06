Ceará empata sem gols com a Chapecoense fora de casa pelo Brasileirão

O Ceará ficou no empate sem gols com a Chapecoense, na noite deste domingo (13), pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida teve alternância de domínios, com o Alvinegro até criando as melhores oportunidades de gol, inclusive colocando bola na trave, mas o placar se manteve inalterado.

Com este resultado, o Vovô chegou a quatro pontos na tabela e segue na 11ª colocação. Já o time catarinense somou o primeiro ponto e deixou a lanterna, saltando para a 18ª posição.

O Ceará volta a campo na quinta-feira (17), para enfrentar o Bahia, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Série A.

O JOGO

Legenda: Fernando Sobral foi um dos destaques do Ceará no jogo Foto: Israel Simonton/Ceará SC

O Ceará é mais time que a Chapecoense. Com mais recursos técnicos, o Alvinegro se impôs, mesmo jogando fora de casa, e teve controle do jogo na etapa inicial.

A partida não foi brilhante tecnicamente, e foi marcada por muitos duelos no meio de campo e erros de passes na construção das jogadas. Mesmo assim, o Ceará teve mais a posse de bola no primeiro tempo e conseguiu controlar as ações, sendo também a equipe que chegou mais perto de abrir o placar.

Foram duas ótimas chegadas em sequência. Primeiro, Lima acertou a trave em belo chute, que no rebote ainda bateu no goleiro Tiepo e foi novamente na trave. Depois, o próprio Lima chutou, Tiepo defendeu e Gabriel Dias, no rebote, quase amplia dentro da pequena área. O goleiro da Chape fez outra grande defesa.

As melhores investidas do time da casa foram em contra-ataques rápidos, sobretudo acionando Fernandinho em velocidade. O camisa 11 chegou a criar duas changes de maior perigo, mas Richard apareceu bem para defender.

No segundo tempo, as melhores oportunidades foram do time da casa. O Ceará criou pouco, não conseguiu encaixar contra-ataques e Richard precisou trabalhar em finalizações de Fernandinho, Bruno Silva e Perotti para evitar a derrota.

Lima foi o melhor jogador do Ceará no setor ofensivo, participando de praticamente todas as ações de ataque. Na defesa, Bruno Pacheco e Fernando Sobral foram os destaques.

No fim das contas, um empate que o torcedor alvinegro fica com a sensação de que deixou escapar dois pontos.