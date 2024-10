Ceará e os jogos fora de casa: dor de cabeça ou solução? | Cearácast

Nos confrontos finais da Série B, o Ceará tem duelos importantes dentro e fora de casa para entrar na lista dos quatro primeiros colocados. Caso queira brigar por uma vaga no acesso, o Alvinegro de Porangabuçu precisa melhorar seu retrospecto como visitante na segundona. Com foco neste debate, o Cearácast contou com apresentação de Samuel Conrado e participações do comentarista Alexandre Mota e do narrador Jota Rômulo.

Além dos confrontos longe da capital cearense, diante de Ituano, Santos, Botafogo-SP e Guarani, o bate-papo passou pelos problemas enfrentados pelo Vovô na defesa ao longo da competição. Os erros cometidos pelo time de Léo Condé foram outros pontos destacados no episódio.

