Paquetá faz desabafo e reclama de vazamento de informações sobre investigação de apostas

O jogador Lucas Paquetá, alvo de investigação sobre o caso em que é suspeito de manipulação de apostas, divulgou um texto nas redes sociais nesta quinta-feira, referente ao processo. Em tom de desabafo, o meia do West Ham e da seleção brasileira, reclamou do vazamento de informações.O atleta revelado pelo Flamengo afirmou que as notícias são imprecisas, enfatizou que a inquirição deve ser confidencial, e admitiu estar decepcionado com a situação.No texto, ele cobra rigor das autoridades, diz que o episódio vem causando problemas em seu seio familiar e escreveu que os artigos que estão vindo a público podem ser de uma pessoa ao par da situação.

"Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas delas são falsas e parecem destinadas a minar minha posição", diz parte do texto da postagem.

Legenda: Lucas Paqueta durante coletiva de imprensa pela Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Estou preocupado que, embora sejam falso e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA (sigla em inglês da Associação de Futebol da Inglaterra) devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família".

O rumo que o caso de suspeita de manipulação de apostas vem tomando preocupa Paquetá. "Estão colocando em risco a minha chance de receber uma audiência justa", concluiu na postagem o meia que instruiu seus advogados a entrar em contato com a FA para que conduzam a investigação de forma completa.Ao final do texto, o atleta reforçou sua inocência. "Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência".Convocado pelo técnico Dorival Júnior para os dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Paquetá iniciou a partida contra o Chile como titular e tomou o terceiro cartão amarelo. Suspenso, ele ficou fora do confronto com o Peru.