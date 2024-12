Ceará é derrotado pelo Recife na Superliga B feminina de vôlei

O Ceará sofreu a primeira derrota na Superliga B de vôlei feminina. Em duelo de times nordestinos na segunda rodada, as alvinegras foram vencidas pelo Recife neste sábado (14), no Ginásio Aécio de Borba, na capital cearense. Apesar do resultado, as donas da casa deram trabalho às visitantes, que ganharam o jogo por 3 sets a 2 (25/23, 25/19, 20/25, 24/26 e 13/15).

A equipe comandada por Raphael Dantas venceu os dois primeiros sets, mas começou a terceira e a quarta etapas já em desvantagem. O time pernambucano cresceu e conseguiu virar o marcador para garantir a vitória no tie-break.

As alvinegras somam quatro pontos na disputa e estão na quarta colocação. O próximo duelo será diante do São Caetano, no Ginásio Milton Feijão. A disputa será na sexta-feira (20), a partir das 19h30 (de Brasília). Veja a tabela de jogos aqui.