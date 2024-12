Ceará vence o Curitiba por 3 a 0 na estreia Superliga B, torneio de vôlei feminino

O time de vôlei feminino do Ceará estreou com vitória na temporada da Superliga B. O Ceará venceu o Curitiba por 3 sets a 0, em jogo realizado no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba (PR), com parciais de 21/25, 14/25 e 13/25.

Após a vitória expressiva logo no início da competição, o time agora retorna para Fortaleza (CE), onde seguirá com a sua preparação para a próxima partida na Superliga B.

Na sexta-feira (13), o Ceará enfrenta o Recife Vôlei pela segunda rodada da Superliga B. A partida será realizada no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília).