Ceará derruba transfer ban e acerta com goleiro no último dia de contratações pela Série B

O Ceará vai registrar nas próximas horas a contratação do goleiro Luiz Daniel, que estava no Floresta. Ele precisa aparecer no BID ainda nesta sexta-feira (20), último dia para substituir atletas na lista de jogadores inscritos pelo clube na Série B do Brasileiro.

A busca pelo goleiro, de 31 anos, se deu porque Richard ficará fora pelo restante da temporada por lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda. Luiz Daniel terá vínculo com o Vovô até o fim do ano e será opção para Léo Condé ao lado de Bruno Ferreira, Maycon Cleiton e Léo Agliardi, este último da base.

Para contratar mais um goleiro, no entanto, o Ceará teve que derrubar um transfer ban. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô foi punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) durante esta semana com o impedimento de registrar novos atletas, mas conseguiu derrubá-lo nesta sexta, dia limite para regularizar reforços na Série B.

A punição da CNRD se deu porque o Alvinegro atrasou uma parcela de um acordo que fez com o órgão, na chamada "janela dos estaduais", para pagamento de dívidas com outros clubes referentes à transferências de atletas feitas anteriormente. O clube colocou o acordo em dias e foi liberado para contratar.

Luiz Daniel já estava acertado com o Ceará desde quinta-feira (19), mas aguardava a queda do transfer ban da CNRD para se tornar jogador do Ceará. Além do Floresta, ele tem passagens por Sampaio Corrêa, Santo André e São Bento.