Com Richard lesionado, Ceará tem goleiro da base inscrito na Série B; veja opções

O Ceará corre o risco de não poder contar com o goleiro Richard no restante da temporada 2024. O jogador tem suspeita de rompimento do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, após lesão sofrida na partida contra o Coritiba, na última quarta-feira (18).

Com isso, as opções de Léo Condé para a meta alvinegra são escassas. No elenco profissional, o time conta hoje com Bruno Ferreira e Maycon Cleiton à disposição. Além deles, o Vovô tem o goleiro Léo Agliardi, de 18 anos, inscrito na Série B do Brasileirão 2024.

Natural de Osório (RS), Léo Agliardi nasceu em 2006 e está nas categorias de base do Ceará desde a temporada 2021. Ele atualmente é o goleiro titular do Vovô no time sub-20, disputando partidas da Copinha, do Campeonato Cearense Sub-20 e do Brasileirão Sub-20.

Com a janela de transferências fechada, a expectativa é que Léo Agliardi assuma o posto de terceiro goleiro do Ceará no restante da disputa da Série B. Bruno Ferreira deve ser o titular e Maycon Cleiton o reserva imediato.

Caso confirmada a lesão de Richard, será o segundo goleiro do Vovô a sofrer uma grave lesão na temporada 2024, já que Fernando Miguel, contratado neste ano, sofreu lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo ainda no mês de fevereiro.