Goleiro Richard deixa jogo do Ceará com suspeita de rompimento do tendão de Aquiles; Veja boletim

O goleiro Richard deixou o jogo do Ceará desta quarta-feira (18) contra o Coritiba no Couto Pereira com suspeita é de rompimento do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Ele foi substituído aos 20 minutos do 1º tempo após sentir o impacto no gramado, de maca, e chorando.

O Ceará divulgou um boletim ainda no 2º tempo da partida informando que o diagnóstico só sairá após exame de imagem.

"Após exame físico realizado no Couto Pereira, a suspeita é de rompimento do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O diagnóstico exato só saíra após exames de imagem. O atendimento do Richard no estádio foi realizado pelo médico Pedro Guilme e os fisioterapeutas Perez Maciel e Matheus Carneiro".

Derrota sem Richard

Após a saída de Richard, o goleiro Bruno Ferreira foi para o jogo, e não evitou a derrota do Ceará. Ele sofreu 3 gols, com o Vovô sendo derrotado por 3 a 1 para o Coritiba.