Ceará confirma mais de 25 mil torcedores garantidos em jogo contra o RB Bragantino

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (16), na Arena Castelão

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:26)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará faz mosaico de apoio ao time
Foto: Davi Rocha / SVM

Mais de 25 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e RB Bragantino, no próximo sábado (16), às 16h, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida dois dias antes do confronto.

O check-in foi liberado na última segunda-feira (11), enquanto a venda de ingressos foi iniciada na última terça-feira (12). O Ceará não informou quantos check-ins foram feitos e nem quantos ingressos foram vendidos, apenas a marca de 25 mil.

O único setor com ingressos esgotados é o setor premium. Todos os outros ainda estão disponíveis.

PREÇO DOS INGRESSOS

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
Superior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

