Ceará avança em negociação e se aproxima de acerto com atacante Matheus Peixoto

A busca do Ceará por um centroavante avançou e tem um nome definido: Matheus Peixoto. O Alvinegro avançou na negociação e se aproximou da contratação do jogador de 26 anos, que deverá reforçar o ataque do time para o restante da temporada 2022.

Pessoas envolvidas na negociação, dos dois lados, adotam cautela e não confirmam oficialmente o negócio, que acontece sob sigilo. Mas o Diário do Nordeste apurou que os trâmites burocráticos da negociação já estão em andamento para que o anúncio oficial ocorra logo após o acerto. A contratação será por empréstimo até o fim do ano.

Centroavante de 1.90m de altura, Peixoto estava no Metalist, da Ucrânia, e retornou ao Brasil por conta da Guerra na Ucrânia. Carioca e nascido em Cabo Frio-RJ, ele marcou 15 gols em 19 jogos pelo time na Segunda Divisão da Ucrânia.

Antes de se transferir ao futebol europeu, Matheus Peixoto era o grande destaque do Juventude. Em 2021, marcou 12 gols em 27 jogos, sendo sete na Série A do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Matheus Peixoto se destacou pelo Juventude em 2021 Foto: Divulgação/Juventude

O Ceará mostra força de mercado ao superar a concorrência de outras equipes que estavam de olho no jogador. América-MG, Athletico-PR, Botafogo, Grêmio e Inter demonstraram iniciaram contatos pela contratação do atleta. Cruzeiro, Avaí, Atlético-GO e Coritiba foram outras equipes que tiveram interesse.

Além de Juventude, o atacante de 26 anos tem passagens ainda por Red Bull Bragantino, Audax-RJ, Ypiranga-BA, Bahia, Fluminense de Feira-BA e Sport.