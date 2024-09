Ceará atualiza situação de Lourenço, desfalque contra o Amazonas pela Série B

O Ceará confirmou neste domingo (1º) que o meio-campista Lourenço iniciou o processo de transição física após se recuperar de uma luxação acromioclavicular à direita, que o deixou em tratamento junto ao setor de fisioterapia do clube.

Lourenço não entra em campo com a camisa do Ceará desde o dia 12 de agosto, quando o Vovô perdeu para o Goiás por 2 a 1. Desde então ele tem sido desfalque no time de Léo Condé, ficando inclusive de fora da partida deste domingo, contra o Amazonas.

Legenda: Lourenço em Ceará x Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

Contratado nesta temporada, Lourenço tem sido um dos destaques do Ceará em 2024, somando, até o momento, 32 jogos, seis gols e três assistências. Em sua ausência, Richardson tem completado o trio de meio-campo com De Lucca e Lucas Mugni.