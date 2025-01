Ceará anuncia retorno de Matheus Bahia por empréstimo

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (17), o lateral-esquerdo Matheus Bahia por empréstimo. O atleta acertou sua continuidade junto ao Bahia com validade até o final de 2025.

Contratado no começo do ano passado, Matheus Bahia foi titular nas campanhas em que o Ceará conquistou o Campeonato Cearense e o acesso à Série A para a temporada 2025. Nos 49 jogos disputados pelo Vozão, o atleta distribuiu sete assistências, sendo o segundo do elenco no quesito.

Matheus Bahia já está à disposição do treinador Léo Condé para a estreia alvinegra na temporada 2025. Neste sábado, 18, o Vozão enfrenta o Tirol, pela primeira rodada do Cearense.