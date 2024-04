Ceará anuncia contratação do meio-campista Patrick de Lucca; veja detalhes

O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira (19), a contratação do meio-campista Patrick de Lucca, que estava no Vasco. O atleta chega por empréstimo até o final do ano de 2024. O jogador já está confirmado no BID e pode fazer sua estreia pelo Vovô.

Patrick teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras e Bahia. Aos 24 anos se tornou profissional pelo clube nordestino, onde conquistou o título da Copa do Nordeste de 2021. No Bahia se destacou e chamou a atenção do Vasco, onde ficou por dois anos.

Ele foi titular do time em 4 jogos este ano e deu 3 assistências. O jogador atua como volante, mas também pode jogar como meia, como fez no ano passado e substituiu Payet em algumas oportunidades.

Ficha técnica

Patrick de Lucca Chaves de Oliveira

Posição: meio-campista

Idade: 24 anos

Clubes: Bahia/BA, Vasco/RJ e Ceará/CE.