Ceará anuncia a contratação do zagueiro Ramon Menezes

O Ceará anunciou a contratação do zagueiro Ramon Menezes na noite desta segunda-feira (16). Após disputar a Série B de 2023 pelo CRB-AL, o atleta de 28 anos chega ao Vozão com um contrato válido até o fim de 2025. A informação do acerto já havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste.

Em 2023, Ramon realizou 19 partidas pelo Atlético-GO e outras 15 pelo CRB-AL, cedido por empréstimo. Em sua carreira, o baiano, que foi revelado pelo Vitória, também passou pelo Cruzeiro, Maccabi Tel Aviv, de Israel, e Bahia de Feira.

Ramon é mais um dos atletas do Vozão que se encaixam no quesito versatilidade e pode atuar em mais de uma posição, já que também desempenha o papel de volante. O zagueiro já vem treinando no clube desde a primeira semana de pré-temporada e deve ser regularizado nos próximos dias.

VEJA A FICHA TÉCNICA DO ATLETA:

Ramon Menezes Roma (Ramon Menezes)

Posição: Zagueiro

Nascimento: 03/05/1995 (28 anos)

Naturalidade: Feira de Santana/BA

Clubes: Vitória/BA, Maccabi Tel Aviv/ISR, Cruzeiro/MG, Atlético/GO, CRB/AL e Ceará.