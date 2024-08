Ceará acerta empréstimo do atacante Talisson, do RB Bragantino

O Ceará fechou com mais um reforço para a temporada de 2024, trata-se do atacante Talisson, jogador do RB Bragantino. O atleta chega por empréstimo, sem opção de compra, até o final do ano. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o atacante de 22 anos, revelado no Bragantino, e que teve passagem pelo Itapirense-SP, ainda na base, deve chegar em Fortaleza já nesta quarta-fera (7).

Talisson viveu seu melhor momento com a camisa do Massa Bruta na reta final da última Série A, quando, nos últimos sete jogos, atuou como titular em quatro e marcou três gols, ajudando a equipe paulista a terminar o campeonato na 6ª posição.

Nesta temporada, o ponta esquerda de 1,88 metros de altura chegou a entrar em campo 19 vezes, tendo ultrapassado o número de atuações da última temporada, porém, marcou, apenas, uma vez. Talisson agora se junta ao Vovô, que terminou o primeiro turno da Série B como o melhor ataque da competição, na busca pelo retorno a elite do futebol nacional.