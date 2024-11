Ceará x América-MG terá data alterada pela CBF; entenda o motivo

O jogo entre Ceará e América-MG, válido pela 37ª rodada da Série B, sofrerá mudança de data. A alteração se dará pela inviabilidade de desmontar a estrutura do show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que será montada no gramado do Castelão, no prazo de 24 horas, sendo que os dois eventos estão marcados para dias seguidos.

A mudança na tabela está garantida, mas a nova data ainda não foi definida, muito embora tenha que ocorrer até, no máximo, dia 21, uma vez que a rodada final da Série B está programada para o dia 24/11. Para a administração do Castelão, o prazo ideal seria 20 de novembro (uma quarta-feira).

O pedido de alteração já foi feito desde o começo da semana e a CBF deve atualizar a tabela até esta sexta-feira (8). O duelo terá caráter decisivo para o Vovô, que luta pelo acesso à Série A.

Além do dia do jogo, o horário da partida também deve sofrer alteração. Com a mudança, os dois eventos estão garantidos no Castelão. O jogo contra o América-MG será o último do Ceará em casa na temporada 2024.