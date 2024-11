Ceará tenta viabilizar transporte extra e melhorias no trânsito para jogo contra o América-MG

Com 40 mil pessoas já confirmadas no Castelão para a partida contra o América-MG, marcada para segunda-feira (18), às 21h45min, a diretoria alvinegra se mobiliza para tentar facilitar o deslocamento dos torcedores ao estádio.

A equipe de operação de jogo do clube já procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Etufor para viabilizar transporte público extra para o Castelão, bem como propôs uma melhoria no fluxo do entorno do estádio com alteração no tempo dos semáforos, principalmente na Avenida Alberto Craveiro.

O clube também estuda medidas para fazer com que o torcedor busque rotas alternativas para ir ao Gigante da Boa Vista. Em nota divulgada na semana passada, logo que a CBF confirmou a nova data e horário da partida, o clube prometeu buscar parcerias com o poder público e privado para garantir aos alvinegros uma ida e volta com conforto e segurança.

O duelo entre Ceará e América-MG tem bastante apelo porque pode selar o acesso do Vovô à Série A do Brasileiro. A expectativa é de lotação no estádio, que tem capacidade útil para cerca de 61 mil torcedores (e capacidade total de 63.904).