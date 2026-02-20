Diário do Nordeste
CBF testa impedimento semiautomático no Maracanã; veja como funciona a tecnologia

Equipamento foi testado no jogo entre Fluminense e Botafogo

Legenda: Testes ocorreram no jogo entre Fluminense e Botafogo.
Foto: Divulgação/CBF

A primeira fase de testes do impedimento semiautomático foi realizada. A CBF e a Genius Sports conduziram os trabalhos no Maracanã durante a partida entre Fluminense e Botafogo, no dia 12 de fevereiro, pelo Brasileiro. O equipamento confirmou os acertos das decisões da arbitragem em campo. A Arena do Grêmio, a Arena MRV, o Allianz Parque, o Maião, a Arena Fonte Nova e a Vila Belmiro serão os próximos estádios a receber os testes.

Como funciona o impedimento semiautomático?

As representações em formato “gamificado” produzidas pelo sistema SAOT, que exibem os jogadores como avatares semelhantes aos de videogames, com uniformes oficiais dos clubes, mostram lances de difícil interpretação ocorridos no clássico entre as equipes cariocas. 

Em uma dessas simulações, durante um ataque do Fluminense, o lateral Renê aparece com o pé direito ligeiramente à frente de Alex Telles, defensor do Botafogo, cuja posição define a linha de impedimento.

Em outra simulação, Luciano Acosta, do Fluminense, aparece em posição regular, já que o zagueiro Alexandre Barboza, do Botafogo, é quem mantém a condição de jogo. Nos dois lances, a decisão tomada em campo pelo árbitro Rafael Klein seria confirmada pela tecnologia. 

Durante esta etapa de testes, porém, as imagens produzidas pelo sistema ainda não são disponibilizadas para consulta da equipe de arbitragem.

“O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens”, afirmou Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF. 

VEJA IMAGENS:

castelo
Legenda: Maracanã foi o primeiro a ter o impedimento semiautomático testado.
Foto: Divulgação/CBF

