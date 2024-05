CBF oficializa mudança de Fortaleza x Athletico-PR do Castelão para o PV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou na noite da última segunda-feira (27) a mudança do local da partida entre Fortaleza e Athletico-PR, pela sétima rodada da Série A do Brasileirão 2024. O jogo será disputado no estádio Presidente Vargas (PV).

Anteriormente, quando a partida seria disputada no dia 18 de maio, a CBF já havia alterado o local da partida do Castelão para o PV. Com o adiamento do jogo para o dia 2 de junho, o jogo havia retornado para o Castelão. Por solicitação do Fortaleza, o jogo voltou a ser marcado para o PV.

Legenda: Machuca comemora gol marcado pelo Fortaleza no PV Foto: Ismael Soares / SVM

A mudança faz parte da decisão de Ceará e Fortaleza de mandar um jogo cada no estádio Presidente Vargas, como forma de preservação do gramado da Arena Castelão, alvo de críticas nas últimas semanas e de veto da Conmebol.

Fortaleza e Athletico-PR entram em campo no próximo domingo (2), às 18h30 de Brasília, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a sétima rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.