CBF divulga tabela dos quadrangulares de acesso da Série C; Veja jogos do Floresta

Verdão fará 6 jogos na luta pelo acesso

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
Jogada
Legenda: O Floresta conheceu as datas e horários de seus jogos no quadrangular da Série C
Foto: Kely Pereira / Floresta

A CBF divulgou nesta segunda-feira (1º) a tabela detalhada da 2ª Fase da Série C do Brasileiro. Assim, o Floresta, conheceu as datas e horários dos seus 6 jogos do quadrangular decisivo.

O Verdão está em um dos quadrangulares com Caxias, Londrina e Brusque. Dois subirão para a Série B.

Serão três jogos como mandante e três como visitante. O Verdão mandará os 3 jogos no Domingão, em Horizonte (CE).

O critério da ordem dos jogos foi a colocação na 1ªFase. Assim, o Verdão, 8º colocado, estreia em casa contra o líder Caxias, e encerra contra ele, fora de casa.

A primeira rodada está agendada para o próximo fim de semana (dias 6 e 7), e a rodada final, no dia 11 de outubro.

1ª rodada

07/09 - 16h30
Floresta x Caxias - Domingão

2ª rodada

14/09 - 16h30
Londrina x Floresta - Vitorino Gonçalves - Londrina-PR

3ª rodada

21/09 -16h30
Floresta x São Bernardo-SP - Domingão

4ª rodada

28/09 - 16h30
São Bernardo-SP x Floresta - 1º de Maio - São Bernardo - SP

5ª rodada

05/10 - 16h30
Floresta x Londrina-PR -  Domingão

6ª rodada

11/10 - 17h
Caxias-RS x Floresta - Centenário - Caxias do Sul-RS

