CBF divulga tabela dos quadrangulares de acesso da Série C; Veja jogos do Floresta
Verdão fará 6 jogos na luta pelo acesso
A CBF divulgou nesta segunda-feira (1º) a tabela detalhada da 2ª Fase da Série C do Brasileiro. Assim, o Floresta, conheceu as datas e horários dos seus 6 jogos do quadrangular decisivo.
O Verdão está em um dos quadrangulares com Caxias, Londrina e Brusque. Dois subirão para a Série B.
Serão três jogos como mandante e três como visitante. O Verdão mandará os 3 jogos no Domingão, em Horizonte (CE).
O critério da ordem dos jogos foi a colocação na 1ªFase. Assim, o Verdão, 8º colocado, estreia em casa contra o líder Caxias, e encerra contra ele, fora de casa.
A primeira rodada está agendada para o próximo fim de semana (dias 6 e 7), e a rodada final, no dia 11 de outubro.
1ª rodada
07/09 - 16h30
Floresta x Caxias - Domingão
2ª rodada
14/09 - 16h30
Londrina x Floresta - Vitorino Gonçalves - Londrina-PR
3ª rodada
21/09 -16h30
Floresta x São Bernardo-SP - Domingão
4ª rodada
28/09 - 16h30
São Bernardo-SP x Floresta - 1º de Maio - São Bernardo - SP
5ª rodada
05/10 - 16h30
Floresta x Londrina-PR - Domingão
6ª rodada
11/10 - 17h
Caxias-RS x Floresta - Centenário - Caxias do Sul-RS