CBF divulga tabela detalhada dos jogos de ida da Copa do Brasil; veja datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta quinta-feira (12), a tabela detalhada dos jogos de ida da Copa do Brasil. O Fortaleza, único representante cearense vivo na competição, enfrentará o São Paulo, no Estádio do Morumbi, na quarta-feira (25), às 21h30. O duelo da volta será divulgado posteriormente pela entidade.

Duelos de ida das quartas de final da Copa do Brasil

25/08 (quarta-feira) - Athletico-PR x Santos , às 19h, na Arena da Baixada

, às 19h, na Arena da Baixada 25/08 (quarta-feira) - Grêmio x Flamengo , às 21h30, na Arena do Grêmio

, às 21h30, na Arena do Grêmio 25/08 (quarta-feira) - São Paulo x Fortaleza , às 21h30, no Estádio do Morumbi

, às 21h30, no Estádio do Morumbi 26/08 (quinta-feira) - Fluminense x Atlético-MG, às 21h30, no Estádio Nilton Santos

Legenda: Tabela detalhada dos jogos de ida da Copa do Brasil 2021 Foto: Reprodução

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Premiere.

O confronto entre tricolores cearense e paulista será um reencontro pela Copa do Brasil. Na temporada passada, o Fortaleza foi eliminado pelo São Paulo, nos pênaltis, após dois empates no tempo normal.

O vencedor do duelo entre Fortaleza x São Paulo enfrentará o vencedor de Fluminense x Atlético-MG. Cariocas e mineiros se enfrentam na quinta-feira (26), em duelo de ida da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30.