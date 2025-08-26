CBF divulga tabela detalhada das rodadas 23 a 27 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza
A entidade antecipou rodadas da Série A para encerrar o Brasileirão no dia 7 de dezembro
A Diretoria de Competições publicou na tarde desta terça-feira (25) a tabela detalhada referente às rodadas 23 a 27 do Brasileirão. O documento apresenta as informações sobre datas, locais e horários dos confrontos válidos pela Série A.
A tabela já reflete as mudanças anunciadas pela CBF no último sábado (23), que têm como principal objetivo antecipar o encerramento do Brasileirão e evitar conflitos de datas, de modo a favorecer uma eventual participação de clube brasileiro na Copa Intercontinental da FIFA, em dezembro.
A partir destas alterações, a rodada final da Série A será no dia 7 de dezembro.
Veja jogos de Ceará e Fortaleza
23ª rodada
13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Arena Castelão
14/09 - 20h30 - Vasco da Gama x Ceará - São Januário
24ª rodada
20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Arena Castelão
20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque
25ª rodada
27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Arena Castelão
29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Morumbis
26ª rodada
02/10 - 19h - Vitória x Ceará Manoel Barradas
02/10 - 19:30 - Fortaleza x São Paulo - Arena Castelão
27ª rodada
05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Alfredo Jaconi
05/10 - 20h30 - Ceará x Santos - Arena Castelão