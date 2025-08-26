CBF divulga tabela detalhada das rodadas 23 a 27 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Diretoria de Competições publicou na tarde desta terça-feira (25) a tabela detalhada referente às rodadas 23 a 27 do Brasileirão. O documento apresenta as informações sobre datas, locais e horários dos confrontos válidos pela Série A.

A tabela já reflete as mudanças anunciadas pela CBF no último sábado (23), que têm como principal objetivo antecipar o encerramento do Brasileirão e evitar conflitos de datas, de modo a favorecer uma eventual participação de clube brasileiro na Copa Intercontinental da FIFA, em dezembro.

A partir destas alterações, a rodada final da Série A será no dia 7 de dezembro.

Veja jogos de Ceará e Fortaleza

23ª rodada

13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Arena Castelão

14/09 - 20h30 - Vasco da Gama x Ceará - São Januário

24ª rodada

20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Arena Castelão

20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque

25ª rodada

27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Arena Castelão

29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Morumbis

26ª rodada

02/10 - 19h - Vitória x Ceará Manoel Barradas

02/10 - 19:30 - Fortaleza x São Paulo - Arena Castelão

27ª rodada

05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Alfredo Jaconi

05/10 - 20h30 - Ceará x Santos - Arena Castelão