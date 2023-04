CBF divulga tabela detalhada da Série A; Fortaleza estreia em casa no dia 15 contra o Inter

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (02), o detalhamento das 10 primeiras rodadas do Brasileirão da Série A 2023. E o Fortaleza, representante cearense na competição, estreia no dia 15 de abril, contra o Internacional, às 18h30 no Castelão.

Além da estreia do Leão, mais 6 jogos abrem a Série A no dia 15. A abertura oficial da competição será entre o atual campeão Palmeiras, enfrentando o Cuiabá, às 16 horas no Allianz Parque.

Veja 1ª rodada completa

Confira os primeiros 10 jogos do Fortaleza



15/04 - 18h30 - Fortaleza x Internacional - Arena Castelão

22/04 - 18h30 - Coritiba x Fortaleza - Couto Pereira

29/04 - 16h30 - Fortaleza x Fluminense - Arena Castelão

08/05 - 20h00 - Corinthians x Fortaleza - Neo Química Arena

11/05 - 20h00 - Fortaleza x São Paulo - Arena Castelão

14/05 - 16h00 - Grêmio x Fortaleza - Arena do Grêmio

20/05 - 16h00 - América-MG x Fortaleza - Independência

27/05 - 16h00 - Fortaleza x Vasco da Gama - Arena Castelão

03/06 - 16h00 - Fortaleza x Bahia - Arena Castelão

10/06 - 18h30 - Botafogo x Fortaleza - Nilton Santos