CBF divulga tabela da Série B do Brasileirão de 2023; Ceará estreia fora contra o Ituano

O Ceará conheceu a ordem de seus adversários nas 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O Alvinegro estreia na competição diante do Ituano, fora de casa e finaliza a competição contra o Juventude, como mandante, na 38ª rodada.

A estreia do Vozão pode ser em duas datas: 14 ou 15, de abril. Já a última rodada, será no dia 25 de novembro.

Punição

Vale lembrar que o Vovô foi punido pelo STJD com 8 jogos de portões fechados em Campeonatos Brasileiros ainda em 2022. Como já cumpriu dois mandos na Série A do mesmo ano - contra Fluminense e Juventude - , cumprirá os 6 restantes na Série B. Assim, o Vozão deve cumprir contra Guarani/SP, Vitória, Tombense, Novorizontino, Chapecoense e CRB.

Caso o Vovô tenha que cumprir integralmente a pena, o primeiro jogo do Vovô diante da torcida será contra o Avaí, no dia 27 de junho, pela 14ª rodada.

Mas a a pena ainda pode ser revertida. O Sport conseguiu após recurso no STJD abrandar a pena, estando permitida em 3 dos 6 jogos da Série B, permissão para a entrada de mulheres e crianças apenas (repetindo o que aconteceu no Paraná, com Athletico e Coritiba). Se acontecer o mesmo com o Vovô, o clube poderá ter torcida já diante do Novorizontino, no dia 26 ou 27 de maio, pela 9ª rodada.

Confira os 14 primeiros jogos do Vovô na Série B 2023:

Ituano x Ceará - 14/4 ou 15/4

Ceará x Guarani - 18/4, 21/4 ou 22/4

ABC x Ceará - 25/4, 28/4 ou 29/4

Ceará x Vitória - 2/5

Ponte Preta x Ceará - 5/5 ou 6/5

Ceará x Tombense - 9/5, 12/5 ou 13/5

Criciúma x Ceará - 16/5, 19,5 ou 20/5

Londrina x Ceará - 23/5

Ceará x Novorizontino - 26/5 ou 27/5

Ceará x Chapecoense - 30/5, 2/6 ou 3/6

Atlético-GO x Ceará - 6/6

Ceará x CRB - 9/6 ou 10/6

Sampaio Corrêa x Ceará - 23/06 ou 24/06

Ceará x Avaí - 27/06