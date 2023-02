Líder em assistências, Erick participou de 7 dos 19 gols do Ceará em 2023

O atacante Erick é um dos raros remanescentes do elenco do Ceará para 2023 e vem se destacando neste início de temporada com participações diretas em gol. Dos 19 gols do Vovô, Erick participou de 7, sendo dois gols e 5 assistências.

Contra o Sport, na última terça-feira (14), o atacante deu duas assistências, para gols de David Ricardo e Janderson, sendo decisivo para a vitória de 3 a 1 no PV pela Copa do Nordeste.

Contra o Fortaleza, ele marcou o 2º gol na vitória por 2 a 1, diante do Sampaio Corrêa deu uma assistencia oara o gol de Guilherme Castilho, e diante do Pacajus, fez um gol e deu assistências para os gols de Vitor Gabriel e Guilherme Castilho.

Legenda: Erick marcou um belo gol da vitória contra o Fortaleza pelo Estadual Foto: Thiago Gadelha

Igualou 2022

Em 2022, Erick teve uma lesão na pré-temporada e só estreou pelo Alvinegro no dia 12 de fevereiron no 4º jogo do ano. Ele disputou 43 jogos, marcou 5 gols e concedendo 2 assistências. Ou seja, ele já igualou seus números de 2022 e precisou de 24 jogos a menos para isso..

O jogador comemorou o início de temporada no Ceará, e destaca a confiança que o técnico Morínigo passa para ele:

"“Estou muito feliz. Desde quando cheguei aqui, ainda não tinha conseguido fazer uma pré-temporada. É um novo ano para mim. Para você ver como essa preparação ajuda. O professor vem conversando comigo, me dando muita confiança e agora é dar sequência para continuar ajudando o Vozão”, ponderou.

Veja números de Erick em 2023

Ceará 3x2 Sport (2 assistências)

Ceará 2x1 Fortaleza (1 gol)

Ceará 2x0 Sampaio Corrêa (1 assistência)

Ceará 4x0 Pacajus (1 gol e 2 assistências)