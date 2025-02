CBF divulga calendário do futebol feminino para 2025 e traz novidades; confira

O calendário oficial de competições do futebol feminino foi divulgado pela CBF. Ao todo, nove torneios vão movimentar a agenda da modalidade. A Supercopa abre as disputas no dia 9 de março. A novidade é a Copa do Brasil, que terá 64 equipes das três divisões do Brasileiro.

No último dia 17 de janeiro, representantes de todos os clubes das três divisões do Brasileiro Feminino e das Federações Estaduais se reuniram para discutir a agenda. O encontro virtual durou cerca de seis horas e teve a participação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no debate.

O Brasileiro A1 terá duração de seis meses, com início previsto para 23 de março e encerramento no dia 14 de setembro. A competição, no entanto, será paralisada entre os dias 12 de julho até 2 de agosto por causa da Copa América. Já os campeonatos estaduais serão entre os dias 3 de agosto e 14 de dezembro.

Confira as datas das competições de 2025 para o futebol feminino: